Фигуристы Трусова, Константинова и Коляда выступят на турнире в Братиславе
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU), в одиночных соревнованиях на мемориале Ондрея Непелы выступят: Александра Трусова, Станислава Константинова, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин.
Также состоятся выступления танцевальных пар. Россию представят Софья Евдокимова и Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Мемориал Ондрея Непелы пройдёт с 19 по 21 сентября в Братиславе.
Ранее россиянка Валиева стала первой фигуристкой с наивысшим баллом за четверной прыжок.