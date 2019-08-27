Фигуристы Трусова, Константинова и Коляда выступят на турнире в Братиславе

Короткая ссылка
На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе российское фигурное катание будет представлено шестью спортсменами в одиночных соревнованиях, а в состязании танцевальных пар примут участие три дуэта из России.
Фигуристы Трусова, Константинова и Коляда выступят на турнире в Братиславе
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU), в одиночных соревнованиях на мемориале Ондрея Непелы выступят: Александра Трусова, Станислава Константинова, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

Также состоятся выступления танцевальных пар. Россию представят Софья Евдокимова и Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Мемориал Ондрея Непелы пройдёт с 19 по 21 сентября в Братиславе.

Ранее россиянка Валиева стала первой фигуристкой с наивысшим баллом за четверной прыжок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить