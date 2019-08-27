Фигуристы Трусова, Константинова и Коляда выступят на турнире в Братиславе

На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе российское фигурное катание будет представлено шестью спортсменами в одиночных соревнованиях, а в состязании танцевальных пар примут участие три дуэта из России.

РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU), в одиночных соревнованиях на мемориале Ондрея Непелы выступят: Александра Трусова, Станислава Константинова, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин. Также состоятся выступления танцевальных пар. Россию представят Софья Евдокимова и Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Мемориал Ондрея Непелы пройдёт с 19 по 21 сентября в Братиславе. Ранее россиянка Валиева стала первой фигуристкой с наивысшим баллом за четверной прыжок.