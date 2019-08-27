СМИ: «Спартак» не хочет отпускать Селихова

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В российских спортивных СМИ сообщили, что «Спартак» не отпустит вратаря Александра Селихова из команды в летнее трансферное окно.
СМИ: «Спартак» не хочет отпускать Селихова
  • © pixabay.com

Руководство клуба решило полностью сохранить вратарскую бригаду, сообщает «Спорт-Экспресс»

При этом сам Селихов якобы намеревался сменить команду, чтобы иметь стабильную игровую практику, а 25-летнего вратаря хотели видеть в своих рядах «Крылья Советов» и «Урал».

На старте сезона Селихов не провёл за «Спартак» ни одного матча. Все встречи в РПЛ и Лиге Европы отыграл Александр Максименко.

Ранее УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага».

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