СМИ: «Спартак» не хочет отпускать Селихова

В российских спортивных СМИ сообщили, что «Спартак» не отпустит вратаря Александра Селихова из команды в летнее трансферное окно.

Руководство клуба решило полностью сохранить вратарскую бригаду, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом сам Селихов якобы намеревался сменить команду, чтобы иметь стабильную игровую практику, а 25-летнего вратаря хотели видеть в своих рядах «Крылья Советов» и «Урал».

На старте сезона Селихов не провёл за «Спартак» ни одного матча. Все встречи в РПЛ и Лиге Европы отыграл Александр Максименко.

Ранее УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага».