Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать бойцу в поединке с Порье

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Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что может помешать подопечному в поединке с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.
Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать бойцу в поединке с Порье
  • @khabib_nurmagomedov / Instagram

По словам специалиста, на россиянине могут негативно сказаться результаты боёв его друзей, которые также примут участие в турнире UFC 242.

«Конечно, это важный момент. Если у кого-нибудь из них что-то пойдёт не по плану, это будет очень плохо для морального состояния Хабиба и всей команды», — приводит слова Мендеса «Р-Спорт».

Ранее было опубликовано новое промовидео поединка Нурмагомедова с Порье. 

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