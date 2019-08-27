Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать бойцу в поединке с Порье

Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что может помешать подопечному в поединке с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

По словам специалиста, на россиянине могут негативно сказаться результаты боёв его друзей, которые также примут участие в турнире UFC 242.

«Конечно, это важный момент. Если у кого-нибудь из них что-то пойдёт не по плану, это будет очень плохо для морального состояния Хабиба и всей команды», — приводит слова Мендеса «Р-Спорт».

Ранее было опубликовано новое промовидео поединка Нурмагомедова с Порье.