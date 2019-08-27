Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать бойцу в поединке с Порье
- @khabib_nurmagomedov / Instagram
По словам специалиста, на россиянине могут негативно сказаться результаты боёв его друзей, которые также примут участие в турнире UFC 242.
«Конечно, это важный момент. Если у кого-нибудь из них что-то пойдёт не по плану, это будет очень плохо для морального состояния Хабиба и всей команды», — приводит слова Мендеса «Р-Спорт».
Ранее было опубликовано новое промовидео поединка Нурмагомедова с Порье.