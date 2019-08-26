Опубликовано новое промовидео поединка Нурмагомедова с Порье на UFC 242

Опубликовано новое промовидео турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242, главным поединком которого станет встреча чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье.

На официальной странице UFC в Twitter было опубликовано новое промо-видео турнира UFC 242, главным событием которого станет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье.

Событие состоится 7 сентября в столице ОАЭ, Абу-Даби. В России транслировать бой Нурмагомедова в прямом эфире будет «Первый канал».

Ранее Тактаров предположил, что Нурмагомедов и Порье могут встретиться больше одного раза.