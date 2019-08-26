Опубликовано новое промовидео поединка Нурмагомедова с Порье на UFC 242
На официальной странице UFC в Twitter было опубликовано новое промо-видео турнира UFC 242, главным событием которого станет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье.
2️⃣ men who rise to the occasion!— UFC (@ufc) 26 августа 2019 г.
2️⃣ champions!
Under 2️⃣ weeks til #UFC242! pic.twitter.com/uzlCj0FKAt
Событие состоится 7 сентября в столице ОАЭ, Абу-Даби. В России транслировать бой Нурмагомедова в прямом эфире будет «Первый канал».
Ранее Тактаров предположил, что Нурмагомедов и Порье могут встретиться больше одного раза.