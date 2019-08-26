Опубликовано новое промовидео поединка Нурмагомедова с Порье на UFC 242

Короткая ссылка
Опубликовано новое промовидео турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242, главным поединком которого станет встреча чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье.

На официальной странице UFC в Twitter было опубликовано новое промо-видео турнира UFC 242, главным событием которого станет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье.

Событие состоится 7 сентября в столице ОАЭ, Абу-Даби. В России транслировать бой Нурмагомедова в прямом эфире будет «Первый канал».

Ранее Тактаров предположил, что Нурмагомедов и Порье могут встретиться больше одного раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить