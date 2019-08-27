Ибрагимович отметился провокационным постом в Twitter в США

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Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился провокационным постом в Twitter после дубля в дерби с «Лос-Анджелес» в рамках американской MLS.
Ибрагимович отметился провокационным постом в Twitter в США
  • Reuters

«Мой город! Моя игра! Мои правила!» — написал футболист в Twitter. 

Матч с лидером MLS закончился для команды Ибрагимовича результативной ничьей — 3:3. 

Сам нападающий отметился дублями в трёх последних встречах лиги, а всего в текущем сезоне забил 22 мяча в 22 играх, что позволяет ему делить второе место в гонке бомбардиров турнира с форвардом «Атланты Юнайтед» Хосефом Мартинесом. На первой строчке располагается испанец Карлос Вела из «Лос-Анджелес».

Ранее Ибрагимович раскритиковал регламент MLS.

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