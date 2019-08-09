Ибрагимович раскритиковал регламент MLS
- Reuters
«Я думаю, что такая система — полная ерунда. Как ты можешь выработать менталитет, если тебе надо только выйти в плей-офф? Вам нужно просто выиграть плей-офф и всё. Результат каждой игры важен, но здесь, если занимаешь сначала седьмое место, выходишь в плей-офф и побеждаешь, то ты — чемпион. Речь о психологии победителей, она должна быть каждый день. Как ты работаешь на тренировках, так и играешь», — приводит слова Ибрагимовича Goal.
В американской MLS команды разделены на две конференции по 12 команд. По результатам регулярного сезона по семь лучших коллективов выходят в плей-офф, где разыгрывается чемпионский титул.
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