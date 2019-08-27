Егоров объяснил, как судьи трактовали эпизод со столкновением Джикии и Соболева
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«Видео подтверждения, увы, нет. Помощь главному арбитру шла от резервного. Джикия шёл чуть сзади и сделал условную подножку, Соболев как бежал, так и споткнулся. Поэтому оба не получили предупреждений. Резервный увидел это так, как я сейчас объяснил. Именно из-за этого обошлось без карточек», — заявил Егоров на пресс-конференции.
Ранее руководитель по проекту внедрения системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин рассказал о том, когда планируют увеличить количество матчей с использованием VAR.