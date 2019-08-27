Президент «Авангарда»: можем выпить с молодыми по кружке пива за ужином

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский рассказал о том, как проходило его становление в бытность игроком, а также о нынешней работе с молодёжью в клубе.

«Леонид Киселёв сначала нашёл меня и просил Михайлова отпустить к нему в команду. А у меня не было контракта, было воинское звание. Борис Петрович не хотел меня отпускать, он внёс большой вклад в моё становление. Он доверял не только мне, но и моим партнёрам. Проблем с Киселёвым в общении не было, он всегда доверял мне место на льду», — приводит слова Сушинского Sport24 со ссылкой на «Радио Сибирь».

По словам руководителя, сейчас у молодых хоккеистов гораздо больше свободы, нежели в его время.

«Мне нравится, что они понимают свой профессионализм. Мы можем выпить за ужином кружку пива — это нормально, это не пять литров водки. Молодые всё понимают», — добавил Сушинский.

Ранее главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли оценил приобретение клубом хоккеиста Вячеслава Войнова.