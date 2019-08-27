Стал известен состав сборной Казахстана по футболу на матч с Россией

Сборная Казахстана по футболу объявила состав игроков, которые будут готовиться к матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России.

Об этом сообщается на официальной странице сборной Казахстана в социальной сети «ВКонтакте».

В состав команды вошли защитник Ян Вороговский из бельгийского «Беерсхота» и Абат Аймбетов из «Актобе».

Матч между сборными России и Казахстана состоится 9 сентября на одноимённом стадионе в городе Калининграде. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

Ранее был объявлен состав национальной команды Шотландии на матч с Россией.