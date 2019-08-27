Сборная Шотландии по футболу объявила состав на матч с Россией
- РИА Новости
Полный состав национальной команды Шотландии опубликован в Twitter коллектива.
В составе сборной оказались такие футболисты, как хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй, полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Роберт Снодграсс и форвард «Вест Бромвич Альбион» Мэтт Филлипс.
Here is your Scotland squad to take on Russia and Belgium.— Scotland National Team (@ScotlandNT) August 27, 2019
➡️ Scotland v Russia tickets: https://t.co/lMnT8q5vm0
➡️ Scotland v Belgium tickets: https://t.co/s7zNoOcHFp
🏴 pic.twitter.com/yB1bhg7E3l
Сборные России и Шотландии встретятся 6 сентября. Матч пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало — в 21:45 мск.
Ранее тренер-селекционер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула рассказал, кто из игроков может сыграть в центре обороны сборной России в ближайших матчах квалификации Евро-2020.