Сборная Шотландии по футболу объявила состав на матч с Россией

Национальная команда Шотландии по футболу объявила список игроков, которые будут готовиться к матчу со сборной России в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.

РИА Новости

Полный состав национальной команды Шотландии опубликован в Twitter коллектива. В составе сборной оказались такие футболисты, как хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй, полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Роберт Снодграсс и форвард «Вест Бромвич Альбион» Мэтт Филлипс. Here is your Scotland squad to take on Russia and Belgium.



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➡️ Scotland v Belgium tickets: https://t.co/s7zNoOcHFp



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/yB1bhg7E3l — Scotland National Team (@ScotlandNT) August 27, 2019 Сборные России и Шотландии встретятся 6 сентября. Матч пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало — в 21:45 мск. Ранее тренер-селекционер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула рассказал, кто из игроков может сыграть в центре обороны сборной России в ближайших матчах квалификации Евро-2020.