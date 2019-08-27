Олимпийский чемпион Тищенко поможет Фьюри в подготовке к следующему бою
- Reuters
Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на RCC Boxing Promotions.
Отмечается, что российский боксёр Тищенко отправится в Великобританию, где войдёт в команду Фьюри в качестве спарринг-партнёра.
Тищенко является чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по боксу в тяжёлом весе (до 91 кг), а также золотым призёром чемпионата мира, двукратным победителем первенства Европы.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис согласился провести реванш с Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии.