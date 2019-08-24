Руис согласился на реванш с Джошуа в Саудовской Аравии

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис согласился провести реванш с Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии.

«Я сверг короля с трона 1 июня и вписал своё имя в историю, став первым мексиканским чемпионом мира в тяжёлом весе. Я с нетерпением ожидаю возможности завершить карьеру Джошуа в пустыне», — написал Руис в Twitter.

Первый поединок боксёров состоялся 1 июня в Нью-Йорке. В нём Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, отобрав у британца четыре пояса чемпиона мира в тяжёлом весе.

Ранее боксёр Фьюри раскритиковал чемпиона мира Руиса за непрофессионализм.