Руис согласился на реванш с Джошуа в Саудовской Аравии

Короткая ссылка
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис согласился провести реванш с Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии.
Руис согласился на реванш с Джошуа в Саудовской Аравии
  • Reuters

«Я сверг короля с трона 1 июня и вписал своё имя в историю, став первым мексиканским чемпионом мира в тяжёлом весе. Я с нетерпением ожидаю возможности завершить карьеру Джошуа в пустыне», — написал Руис в Twitter.

Первый поединок боксёров состоялся 1 июня в Нью-Йорке. В нём Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, отобрав у британца четыре пояса чемпиона мира в тяжёлом весе.

Ранее боксёр Фьюри раскритиковал чемпиона мира Руиса за непрофессионализм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить