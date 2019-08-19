Боксёр Фьюри раскритиковал чемпиона мира Руиса за непрофессионализм

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри считает, что победа действующего обладателя четырёх титулов в «королевском дивизионе» Энди Руиса над британцем Энтони Джошуа может остаться единичным случаем, если американец не начнёт ответственно относиться к работе.

«Является ли Энди Руис новым Джеймсом Дугласом? Один крутой поединок — и всё, он больше не вернулся после этого. Мы узнаем ответ на этот вопрос только тогда, когда он проведёт матч-реванш с Джошуа. Ему необходимо показать, что он относится к работе серьёзно, тренируется, а не ведёт образ жизни суперзвезды. Он выиграл только один поединок. Я знаю, что сейчас он не тренируется», — приводит слова Фьюри Fightnews.

1 июня в Нью-Йорке Энди Руис сенсационно стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, нокаутировав не побеждённого ранее британца Энтони Джошуа. Повторный поединок между боксёрами должен состояться в декабре.

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