Боксёр Фьюри раскритиковал чемпиона мира Руиса за непрофессионализм
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«Является ли Энди Руис новым Джеймсом Дугласом? Один крутой поединок — и всё, он больше не вернулся после этого. Мы узнаем ответ на этот вопрос только тогда, когда он проведёт матч-реванш с Джошуа. Ему необходимо показать, что он относится к работе серьёзно, тренируется, а не ведёт образ жизни суперзвезды. Он выиграл только один поединок. Я знаю, что сейчас он не тренируется», — приводит слова Фьюри Fightnews.
1 июня в Нью-Йорке Энди Руис сенсационно стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, нокаутировав не побеждённого ранее британца Энтони Джошуа. Повторный поединок между боксёрами должен состояться в декабре.
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