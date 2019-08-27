СМИ: Офис компании главы Федерации бокса Украины был обстрелян из гранатомёта

Короткая ссылка
Офис компании «Мостобуд», являющейся собственностью главы Федерации бокса Украины Владимира Продивуса, был обстрелян из гранатомёта.
СМИ: Офис компании главы Федерации бокса Украины был обстрелян из гранатомёта
  • © kyiv.npu.gov.ua

По сведениям Zaxid.net, обстрел произошёл в ночь на 26 августа. В результате никто не пострадал. 

При этом отмечается, что самому офису нанесён серьёзный ущерб, в частности, выбиты несколько окон и повреждён фасад здания.

Продивус занимает пост президента Федерации бокса Украины с 2008 года. Также функционер входит в исполком Международной федерации бокса (AIBA) и является вице-президентом Европейской конфедерации бокса (EUBC).

Ранее киевская полиция возбудила уголовное дело по статье «Теракт» после того, как неизвестные обстреляли здание компании «Мостострой» в украинской столице из гранатомёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить