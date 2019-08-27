СМИ: Офис компании главы Федерации бокса Украины был обстрелян из гранатомёта

Офис компании «Мостобуд», являющейся собственностью главы Федерации бокса Украины Владимира Продивуса, был обстрелян из гранатомёта.

По сведениям Zaxid.net, обстрел произошёл в ночь на 26 августа. В результате никто не пострадал.

При этом отмечается, что самому офису нанесён серьёзный ущерб, в частности, выбиты несколько окон и повреждён фасад здания.

Продивус занимает пост президента Федерации бокса Украины с 2008 года. Также функционер входит в исполком Международной федерации бокса (AIBA) и является вице-президентом Европейской конфедерации бокса (EUBC).

Ранее киевская полиция возбудила уголовное дело по статье «Теракт» после того, как неизвестные обстреляли здание компании «Мостострой» в украинской столице из гранатомёта.