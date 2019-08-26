В Киеве возбудили дело о теракте после обстрела здания из гранатомёта
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Об этом информирует пресс-служба управления Нацполиции по Киеву.
«Следователи квалифицируют происшествие как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины», — заявили в киевской полиции.
По данным ведомства, на поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева. Введён специальный оперативный план.
В ночь на 26 августа в центре Киева неизвестные выстрелили из гранатомёта в здание, принадлежащее компании «Мостострой», после чего скрылись. Никто не пострадал.