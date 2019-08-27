Гамула о невызове Сафонова в сборную: Матвей пока нестабилен

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Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал невызов в состав сборной России по футболу голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова и вратаря московского «Спартака» Александра Максименко.
Гамула о невызове Сафонова в сборную: Матвей пока нестабилен
  • РИА Новости

«Ну куда их столько? Троих же не выставишь в одном матче. Черчесов смотрит за ними через игры. Тот же Сафонов пока нестабилен. Все же видели его ошибку в матче с «Локомотивом». А что если бы он так ошибся в стане сборной? Вратарская доля очень непростая. Даже опытные голкиперы тяжело переживают подобное. Так что и Саше, и Матвею пока надо расти», — заявил Гамула в интервью RT.

Ранее специалист поделился мнением о вызове в состав национальной команды форварда чешского клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко.

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