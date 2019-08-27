Гамула: возможно, сила Комличенко в том, что он играет в слабом чемпионате

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Тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном. По мнению специалиста, его коллега Черчесов сделал выбор в пользу форварда клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко из соображений лучшего изучения игровых качеств футболиста.
Гамула: возможно, сила Комличенко в том, что он играет в слабом чемпионате
  • РИА Новости

«Чалова в сборной знают, рассчитывают на него и готовы позвать в любую минуту. С Комличенко другая история. Надо окончательно понять, что он из себя представляет. Возможно, его успехи связаны с тем, что в Чехии слабый чемпионат. Кто знает? Поэтому сейчас он едет к Черчесову, а Чалов — нет», — отметил эксперт в беседе с RT.

Ранее Черчесов объяснил, повлиял ли покер Николая Комличенко на включение форварда в заявку на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном. 

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