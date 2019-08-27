Экс-футболист Савин признался, что участвовал в договорном матче

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Бывший российский футболист Евгений Савин, выступавший на позиции нападающего, признался, что однажды принимал участие в договорном матче.
Экс-футболист Савин признался, что участвовал в договорном матче
  • РИА Новости

По словам экс-спортсмена, это произошло во время выступления за томскую «Томь» — в матче с «Кубанью» в Кубке России по футболу. Форвард вышел на поле со скамейки и забил мяч ударом с 25 метров, однако обнаружил, что никто из его партнёров не празднует взятие ворот.

«После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: «Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол». Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняке», — заявил Савин в эфире YouTube-канала «Газгольдер».

Ранее сообщалось, что следователи МВД возбудили уголовное дело по итогам матча Профессиональной футбольной лиги между командами «Чайка» и «Черноморец» (3:1).

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