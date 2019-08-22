МВД возбудило уголовное дело по матчу ФК «Черноморец» — «Чайка»
- РИА Новости
«В следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело по ч. 1, 3 ст. 184 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту оказания противоправного влияния на результат спортивного соревнования — футбольного матча между командами «Чайка» и «Черноморец» 13 мая на стадионе в селе Песчанокопском Ростовской области», — сказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.
Подозрения на договорной характер поединка матча «Чайка» — «Черноморец» также высказывали и в Российском футбольном союзе.
Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной Нигерии по футболу пожизненно дисквалифицирован за взяточничество.