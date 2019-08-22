МВД возбудило уголовное дело по матчу ФК «Черноморец» — «Чайка»

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Следователи МВД возбудили уголовное дело по итогам матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Чайка» и «Черноморец» (3:1).
МВД возбудило уголовное дело по матчу ФК «Черноморец» — «Чайка»
  • РИА Новости

«В следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело по ч. 1, 3 ст. 184 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту оказания противоправного влияния на результат спортивного соревнования — футбольного матча между командами «Чайка» и «Черноморец» 13 мая на стадионе в селе Песчанокопском Ростовской области», — сказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозрения на договорной характер поединка матча «Чайка» — «Черноморец» также высказывали и в Российском футбольном союзе.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной Нигерии по футболу пожизненно дисквалифицирован за взяточничество.

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