Бывший тренер сборной Нигерии по футболу пожизненно дисквалифицирован за взяточничество
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Об этом сообщает официальный сайт организации.
Отмечается, что специалист был наказан за участие в схеме по организации договорных матчей — Сиасиа брал взятки от сингапурца Уилсона Раджа Перумала за влияние на исход отдельных встреч.
Главным достижением Сиасиа в качестве тренера сборной Нигерии по футболу является бронза летних Олимпийских игр 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро. В бытность футболистом он выигрывал Кубок африканских наций 1994 года, а также становился чемпионом Франции в составе «Нанта».
Ранее стали известны претенденты на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА.