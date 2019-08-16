Бывший тренер сборной Нигерии по футболу пожизненно дисквалифицирован за взяточничество

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Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, бывшего главного тренера сборной Нигерии Самсона Сиасиа.
Бывший тренер сборной Нигерии по футболу пожизненно дисквалифицирован за взяточничество
  • © Xu Zijian/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что специалист был наказан за участие в схеме по организации договорных матчей — Сиасиа брал взятки от сингапурца Уилсона Раджа Перумала за влияние на исход отдельных встреч.

Главным достижением Сиасиа в качестве тренера сборной Нигерии по футболу является бронза летних Олимпийских игр 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро. В бытность футболистом он выигрывал Кубок африканских наций 1994 года, а также становился чемпионом Франции в составе «Нанта».

Ранее стали известны претенденты на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА.

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