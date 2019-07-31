Стали известны претенденты на приз футболисту года по версии ФИФА

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В десятку претендентов на престижное звание вошли лишь полевые игроки, трое из которых представляют «Ливерпуль», а ещё двое выступали в прошлом сезоне за «Аякс».
Стали известны претенденты на приз футболисту года по версии ФИФА
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Пресс-служба ФИФА огласила список претендентов на награду лучшему футболисту года. На приз претендуют следующие игроки: Криштиану Роналду («Ювентус»), Френки де Йонг («Аякс», сейчас — «Барселона»), Маттейс де Лигт («Аякс», сейчас — «Ювентус»), Эден Ааар («Челси», сейчас — «Реал Мадрид»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси («Барселона»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Проголосовать за футболистов можно на официальном сайте ФИФА. Результаты голосования болельщиков будут иметь равную ценность с голосованием журналистов. Победитель будет назван на церемонии награждения ФИФА, которая состоится 23 сентября в Милане.

Ранее сообщалось, что в Англии с сезона-2019/20 введут временное удаление футболистов.

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