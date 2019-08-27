Российский арбитр Иванов назначен на матч Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении российской бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба УЕФА, бригада Иванова рассудит встречу между азербайджанским «Карабахом» и североирландским «Линфилдом», которая пройдёт в Баку 29 августа. Помощниками Иванова станут Роман Усачёв и Валерий Данченко, а четвёртым рефери — Сергей Лапочкин. Первая встреча команд завершилась победой «Линфилда» со счётом 3:2. Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы. Ранее сообщалось, что УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага».