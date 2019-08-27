Гаспарян призналась, что испытывала сильное давление в матче первого круга US Open

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Россиянка Маргарита Гаспарян прокомментировала победу над австралийкой Присциллой Хон в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Гаспарян призналась, что испытывала сильное давление в матче первого круга US Open
  • Reuters

«Первый круг, было какое-то сумасшедшее давление. В течение всего матча не могла контролировать свои эмоции. Но рада, что собралась в конце и победила», — приводит слова Гаспарян Eurosport.

24-летняя россиянка взяла верх над Хон со счётом 7:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Следующей соперницей Гаспарян станет британка Йоханна Конта.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова прокомментировала победу над Стосур на старте US Open.

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