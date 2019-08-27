Александрова прокомментировала победу над Стосур на старте US Open

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала победу над австралийкой Самантой Стосур в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«По счёту в этот раз, может, получилось и легче, но по игре я бы не сказала, что было проще. В первом сете у неё не особо получалась игра, но во втором она разыгралась. Мне уже было намного сложнее», — приводит слова Александровой Eurosport.

Она также рассказала, какие сложности у неё возникали по ходу матча.

«Ветер мешал больше, чем жара. Жара мне особо не мешает, а вот ветер, когда мячик на подаче сдувает в разные стороны, — это немного неприятно», — добавила 24-летняя россиянка.

Александрова в двух сетах обыграла Стосур со счётом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 4 минуты. Следующей соперницей россиянки станет китаянка Чжан Шуай.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова покинет топ-100 рейтинга WTA после проигрыша на US Open.