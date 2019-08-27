Логинов сообщил, что подпишет контракт с СБР
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«Спасибо всем присутствующим за хороший диалог. Контракт сейчас дорабатывается и будет подписан вместе с допсоглашением. Может быть, даже сегодня или в ближайшие дни», — приводит слова Логинова ТАСС.
Он также отметил, что на встрече с руководством СБР обсуждались все девять пунктов из обращения биатлонистов к организации.
«С нашей стороны речь шла не об ультиматуме, а о том, чтобы найти компромисс. В любом случае мы нашли понимание», — добавил спортсмен.
Между спортсменами и руководством СБР возник конфликт из-за условий, прописанных в предложенных биатлонистам контрактах. Ряд спортсменов, в числе которых Логинов, не стали подписывать соглашения.
Ранее стало известно, что СБР договорился с биатлонистами по новым контрактам.