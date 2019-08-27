СБР обсудил со спортсменами проблемы логистики, экипировки и тренировочных сборов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что на встрече со спортсменами были обсуждены волнующие их организационные вопросы.

«Не всегда проблемы возникали по нашей вине, ведь не только Союз биатлонистов России отвечает за приобретение билетов и другие вопросы логистики. Мы объяснили спортсменам, как всё организуется, они всё поняли, у них больше вопросов нет», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что СБР ведёт работу, чтобы подобные сложности в дальнейшем не возникали.

«Вопросы экипировки, трансферов и размещения — общие, за них отвечает не только Драчёв. Если это зависит от Союза биатлонистов России, мы будем готовы поддержать предложения и наладить работу. Но спортсмены тоже неплохо получают, поэтому если идёт речь о такси, двух-трёх евро, то, друзья мои, нужно понимать, что мы профессионалы и это не те проблемы, которые нужно обсуждать», — добавил глава СБР.

Ранее Драчёв заявил, что СБР договорился с биатлонистами по новым контрактам.