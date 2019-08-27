СБР обсудил со спортсменами проблемы логистики, экипировки и тренировочных сборов

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что на встрече со спортсменами были обсуждены волнующие их организационные вопросы.
СБР обсудил со спортсменами проблемы логистики, экипировки и тренировочных сборов
  • РИА Новости

«Не всегда проблемы возникали по нашей вине, ведь не только Союз биатлонистов России отвечает за приобретение билетов и другие вопросы логистики. Мы объяснили спортсменам, как всё организуется, они всё поняли, у них больше вопросов нет», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что СБР ведёт работу, чтобы подобные сложности в дальнейшем не возникали.

«Вопросы экипировки, трансферов и размещения — общие, за них отвечает не только Драчёв. Если это зависит от Союза биатлонистов России, мы будем готовы поддержать предложения и наладить работу. Но спортсмены тоже неплохо получают, поэтому если идёт речь о такси, двух-трёх евро, то, друзья мои, нужно понимать, что мы профессионалы и это не те проблемы, которые нужно обсуждать», — добавил глава СБР.

Ранее Драчёв заявил, что СБР договорился с биатлонистами по новым контрактам.

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