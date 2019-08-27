Глава ОКР заверил, что на ОИ-2020 все российские легкоатлеты будут выступать под флагом России

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заверил, что все российские легкоатлеты, вне зависимости от ситуации со статусом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), будут выступать на летних Играх 2020 года в Токио под флагом своей страны.

«По статусу — все спортсмены, вне зависимости от федераций, пройдя через сито квалификаций, будут представлять Россию. Они будут одеты в экипировку, выступать под флагом. В том числе и Маша Ласицкене», — заявил Поздняков.

Он отметил, что идёт колоссальная работа по восстановлению ВФЛА, что рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) почти сняла все претензии, которые висели над организацией ещё два месяца назад.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее Елена Исинбаева заявила, что IAAF обязана восстановить ВФЛА.