Медведева: это большая честь поехать с командой на летнюю Олимпиаду

Двукратный серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё назначение послом сборной России на летних Играх 2020 года в Токио.

«Это большая честь поехать с летней командой на Олимпиаду. Да, это весьма необычно, ведь для меня это будут вторые Игры. С нетерпением жду тот момент, когда попадём в олимпийскую деревню. Игры — это потрясающе. Горда тем, что смогу представлять ребят, которым предстоит биться за честь страны», — заявила Медведева на пресс-конференции.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее стало известно, что Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020.