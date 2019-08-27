Медведева: это большая честь поехать с командой на летнюю Олимпиаду
- РИА Новости
«Это большая честь поехать с летней командой на Олимпиаду. Да, это весьма необычно, ведь для меня это будут вторые Игры. С нетерпением жду тот момент, когда попадём в олимпийскую деревню. Игры — это потрясающе. Горда тем, что смогу представлять ребят, которым предстоит биться за честь страны», — заявила Медведева на пресс-конференции.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее стало известно, что Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020.