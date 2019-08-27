Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020

Двукратный серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Играх 2020 года в Токио.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Мы пришли к этому решению все вместе. Чуть более года назад мы все оказались в тяжёлом положении, я говорю о зимней Олимпиаде. Требовалась большая воля со стороны тренеров, спортсменов и руководства, чтобы принять решение об участии под нейтральным флагом. Мы с честью прошли этот период все вместе и в конце февраля были восстановлены в правах. Теперь нам вернули флаг и все права. Хочу напомнить, что именно Женя сыграла ключевую роль в возвращении статуса», — заявил глава ОКР.

Он отметил, что именно Медведева, выступившая на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу восстановления ОКР, сыграла важную роль в этом процессе, поэтому решение назначить её послом сборной на летних Играх является логичным и последовательным.

«Хочу поблагодарить её за вклад в общее дело, уверен, что через год Женя будет самым естественным и непринуждённым образом представлять нашу команду», — добавил Поздняков.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что Медведева начнёт сезон-2019/20 выступлением на турнире в Канаде.