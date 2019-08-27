Подчуфарова рассказала, почему в 2018 году решила завершить карьеру

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, объявившая о возобновлении карьеры, рассказала почему в 2018 году решила уйти из спорта.

«Несколько причин, включая и травмы. Находилась в глубочайшей психологической яме. Проблемы нарастали как снежный ком, поэтому я ушла. И правильно сделала. Пауза пошла на пользу», — приводит слова Подчуфаровой «Столица С».

Спортсменка отметила, что перерыв в карьере пошёл ей на пользу и она снова обрела мотивацию.

«Без неё в профессиональном спорте делать нечего. Без мотивации не справиться с нагрузками и, соответственно, не достичь серьёзных результатов. У меня возникло желание тренироваться, поэтому я решила вернуться. Я не была категорична в своих действиях. И не знала, каким окажется моё будущее. То ли беру паузу, то ли совсем заканчиваю. Но спортинвентарь сохранила. И всегда думала, что может пригодиться», — добавила 27-летняя биатлонистка.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене.

Ранее Подчуфарова призналась, что думала о смене спортивного гражданства.