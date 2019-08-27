Биатлонистка Подчуфарова призналась, что думала о смене спортивного гражданства

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, объявившая о возобновлении спортивной карьеры, рассказала, что получала предложения о выступлении за другую страну.

«Были и такие варианты. Но не сложилось. Поэтому нет смысла называть эти страны. Я была и остаюсь российской спортсменкой, отстаивающей цвета Мордовии», — приводит слова Подчуфаровой «Столица С».

Она отметила, что причины, побуждающие российских спортсменов выступать за другие страны, кроются в самой команде.

«В принципе, подобные переходы связаны с устоявшейся бюрократией в российской команде. Люди уходят исключительно из-за этого. А не потому, что они слабее или сильнее. Я сама хотела сменить спортивное гражданство. Потому что была не согласна с этой системой. Как будет сейчас, не знаю», — добавила 27-летняя биатлонистка.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене.

В конце апреля 2018 года 26-летняя биатлонистка объявила о завершении спортивной карьеры.

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