«Лейкерс» подписал контракт с восьмикратным участником Матча звёзд НБА Ховардом

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о подписании контракта с центровым Дуайтом Ховардом.
«Лейкерс» подписал контракт с восьмикратным участником Матча звёзд НБА Ховардом
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  • globallookpress.com

Подробности соглашения c 33-летним форвардом не уточняются.

По информации ESPN, Ховард за $2,6 млн выкупил свой контракт у «Мемфис Гриззлис», куда он был обменен летом из «Вашингтон Уизардс». Отмечается, что «Лейкерс» могут вывести его из состава до 7 января 2020 года без финансовых потерь, если его поведение не будет устраивать руководство клуба.

Ранее сообщалось, что Андрей Кириленко оценил перспективы Тимофея Мозгова вернуться в НБА.

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