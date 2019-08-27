«Лейкерс» подписал контракт с восьмикратным участником Матча звёзд НБА Ховардом

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о подписании контракта с центровым Дуайтом Ховардом.

Подробности соглашения c 33-летним форвардом не уточняются.

По информации ESPN, Ховард за $2,6 млн выкупил свой контракт у «Мемфис Гриззлис», куда он был обменен летом из «Вашингтон Уизардс». Отмечается, что «Лейкерс» могут вывести его из состава до 7 января 2020 года без финансовых потерь, если его поведение не будет устраивать руководство клуба.

Ранее сообщалось, что Андрей Кириленко оценил перспективы Тимофея Мозгова вернуться в НБА.