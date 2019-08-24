Кириленко оценил перспективы Мозгова вернуться в НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о перспективах центрового подмосковных «Химок» Тимофея Мозгова вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

«Теоретически он может вернуться в НБА, но для этого ему надо хорошо играть за «Химки». Если же он будет мучиться с травмами и больше восстанавливаться, то вряд ли. Всё зависит от его здоровья», — приводит слова Кириленко ТАСС.

В активе 32-летнего форварда, пропустившего весь прошлый сезон и перенёсшего операцию на колене, выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», в составе которого он стал чемпионом НБА 2016 года, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик».

Ранее Мозгов заявил, что попытается вернуться в НБА.