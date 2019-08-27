Медведев рассказал, что придаёт ему уверенности на корте

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, что в последнее время придаёт ему уверенности на корте.

«Самое важное — это моя стабильность. Если честно, я в каждом матче, даже в игре с Рафой Надалем, отлично себя чувствовал, был уверен в себе. Я вынуждал соперников сомневаться в том, что они должны сделать, чтобы победить меня», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Он отметил, что прошедшие три недели были лучшими в его карьере.

«Даже в этом году у меня случались взлёты и падения на некоторых турнирах, но в прошедшие три недели их не было. Я проводил только отличные матчи. Мне придаёт уверенности то, что я могу менять игру и доставлять Новаку Джоковичу проблемы. Надеюсь, эта уверенность останется со мной», — добавил теннисист.

Последними на данный момент поражениями Медведева являются проигрыш австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне, а также проигрыш бельгийцу Давиду Гоффену в третьем круге Уимблдона.

Ранее Медведев рассказал, на кого равнялся из российских теннисистов.