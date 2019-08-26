Медведев рассказал, на кого равнялся из российских теннисистов

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Пятая ракетка мира Даниил Медведев признался, что его кумирами являются Марат Сафин и Николай Давыденко.
Медведев рассказал, на кого равнялся из российских теннисистов
  • Reuters
  • © Aaron Doster-USA TODAY Sports

«В самом начале карьеры я восхищался игрой Марата Сафина и Николая Давыденко. Они были лучшими. Я поражался мощи Сафина, его ударам с лёту, подачам. Это было великолепно. Однако сейчас мне ближе стиль игры Давыденко. Часто смотрю обзоры его поединков», — цитирует Медведева пресс-служба US Open.

Марат Сафин является экс первой ракеткой мира. Давыденко на протяжении своей карьеры ни разу не подымался выше третьего места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее сообщалось, что Медведев победил Гуннесварана и вышел в следующий круг US Open.

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