Медведев рассказал, на кого равнялся из российских теннисистов
- Reuters
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«В самом начале карьеры я восхищался игрой Марата Сафина и Николая Давыденко. Они были лучшими. Я поражался мощи Сафина, его ударам с лёту, подачам. Это было великолепно. Однако сейчас мне ближе стиль игры Давыденко. Часто смотрю обзоры его поединков», — цитирует Медведева пресс-служба US Open.
Марат Сафин является экс первой ракеткой мира. Давыденко на протяжении своей карьеры ни разу не подымался выше третьего места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Ранее сообщалось, что Медведев победил Гуннесварана и вышел в следующий круг US Open.