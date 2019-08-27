Медведев прокомментировал свою победу над Гуннесвараном на US Open

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Я не могу сказать, что ему нужно делать, чтобы играть стабильно на таком уровне. Я не тренер. Но отмечу, что в первом сете он играл отлично. Мне пришлось нелегко. Затем качество его игры упало, но это нормально на таком уровне. Я же старался действовать стабильно на протяжении всей встречи. Ему нужно этому учиться. А как это сделать, я понятия не имею», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

23-летний россиянин потратил 1 час 25 минут, чтобы взять верх над Гуннесвараном со счётом 6:4, 6:1, 6:2.

Ранее Медведев рассказал, на кого равнялся из российских теннисистов.