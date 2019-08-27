Уильямс назвала Шарапову идеальной соперницей

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу над россиянкой Марией Шараповой в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Я просто чувствую, что её игра действительно совпадает с моей. Я всегда говорила, что её мяч каким-то невероятным, чудесным образом приземляется в моей зоне удара. Я не знаю. Это просто идеально для меня. Она идеальный соперник для меня», — приводит слова Уильямс пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она также объяснила, за счёт чего ей удалось взять верх на Шараповой на US Open 2019.

«Я просто не давала ей атаковать и оказывать на меня давление. Это делала я. Иначе она бы выиграла. Она всегда так делает. Одно очко там, одно там, там ошибка соперника. Это могла быть другая игра. Я постоянно держала себя в руках, я была постоянно сосредоточенной. Это действительно важно в играх подобного уровня», — добавила шестикратная чемпионка US Open.

Матч первого круга US Open, прошедший на стадионе имени Артура Эша, продолжался всего 60 минут и завершился победой американки со счётом 6:1, 6:1.

Ранее Шарапова заявила, что многие могут списать её со счетов после разгромного поражения от Уильямс в первом круге US Open.