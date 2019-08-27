Шарапова о своём поражении от Уильямс на US Open: многие могут меня списать со счетов

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Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение от американки Серены Уильямс в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Шарапова о своём поражении от Уильямс на US Open: многие могут меня списать со счетов
  • Reuters

«Это непростой путь, и он всегда таким был. Но четыре месяца назад я перенесла процедуру на плече. Так что оказаться на US Open в вечернем матче, который вызывает огромный интерес, — это серьёзно. Это прекрасно. Можно сколько угодно работать, но если ты не можешь подавать, всё довольно непросто. Это самая большая преграда», — приводит слова Шараповой пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она отметила, что теперь ей нужно с умом подойти к своему расписанию на остаток сезона, при том что она хотела бы провести как можно больше матчей.

«В целом, я верю в свои способности. Можете списать меня со счетов. Многие могут меня списать со счетов — особенно после 1:6, 1:6 в первом круге US Open. Но если ты сама себя не списываешь, всё будет хорошо», — добавила 32-летняя россиянка.

Для Шараповой это 19-е поражение подряд в очных противостояниях с Уильямс. Поединок первого круга US Open, прошедший на стадионе имени Артура Эша, продолжался всего 60 минут и завершился победой американки со счётом 6:1, 6:1.

Ранее сообщалось, что Шарапова впервые с 2003-го дважды за год проиграла в первых раундах турниров Большого шлема.

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