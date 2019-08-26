Тарпищев оценил перспективы российских теннисистов на US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев и Карен Хачанов могут пройти в решающие стадии Открытого чемпионата США.
Тарпищев оценил перспективы российских теннисистов на US Open
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«И у Медведева, и у Хачанова турнирная  сетка рабочая. Оба должны проходить во вторую неделю соревнований и способны пройти очень далеко. Немного смущает соперник Рублёва по первому кругу — Циципас. Там будет серьёзная борьба, однако мне кажется, что греку стоит больше бояться нашего теннисиста. В отдельно взятом поединке Рублёв может обыграть любого соперника, качество игры позволяет это сделать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В первом круге US Open Даниил Медведев сыграет с индийским теннисистом Праджнешем Гуннесвараном, а Карен Хачанов — с канадцем Вашеком Поспишилом.

Ранее сообщалось, что Раонич снялся с US Open из-за повреждения ягодичной мышцы.

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