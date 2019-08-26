Раонич снялся с US Open из-за повреждения ягодичной мышцы

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Канадец Милош Раонич из-за травмы снялся с заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Раонич снялся с US Open из-за повреждения ягодичной мышцы
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба турнира, 21-й номер посева отказался от выступления из-за повреждения ягодичной мышцы.

Отмечается, что его место в основной сетке турнира займёт поляк Камил Майхржак, который в первом круге сыграет с чилийцем Николасом Харри.

US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на хардовых кортах Национального теннисного центра. 

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев остался пятым в рейтинге ATP перед стартом на US Open.

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