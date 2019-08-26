Раонич снялся с US Open из-за повреждения ягодичной мышцы

Канадец Милош Раонич из-за травмы снялся с заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

Как сообщает пресс-служба турнира, 21-й номер посева отказался от выступления из-за повреждения ягодичной мышцы.

Отмечается, что его место в основной сетке турнира займёт поляк Камил Майхржак, который в первом круге сыграет с чилийцем Николасом Харри.

US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на хардовых кортах Национального теннисного центра.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев остался пятым в рейтинге ATP перед стартом на US Open.