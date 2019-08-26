«Урал» обыграл «Сочи» в седьмом туре РПЛ

Екатеринбургский «Урал» добыл домашнюю победу над ФК «Сочи» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Эрик Бикфалви (с пенальти), Андрей Панюков и Николай Димитров. Единственный мяч «Сочи» на счету Антона Заболотного.

«Урал» одержал третью победу в семи матчах РПЛ и делит восьмое и десятое места в турнирной таблице с «Уфой» и «Рубином». «Сочи», ещё ни разу не выигравший в текущем сезоне, продолжает находиться в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что футболисты «Сочи» забили первый гол с игры в РПЛ.