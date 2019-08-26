Футболисты «Сочи» забили первый гол с игры в РПЛ

Короткая ссылка
В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» футболисты «Сочи» сумели впервые забить с игры в нынешнем сезоне.
Футболисты «Сочи» забили первый гол с игры в РПЛ
  • @FCURAL
  • Twitter

На 43-й минуте матча «Урал» — «Сочи» форвард гостей Антон Заболотный забил гол, который стал для команды первым забитым мячом с игры в сезоне-2019/20. Для того чтобы забить первый мяч с игры, коллективу Александра Точилина понадобилось 583 минуты.

В шестом туре футболисты «Сочи» забили первый гол в текущем сезоне. В матче с «Оренбургом» (1:1) с пенальти отличился Дмитрий Полоз.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с защитником «Порту» Осорио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить