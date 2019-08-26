Футболисты «Сочи» забили первый гол с игры в РПЛ

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» футболисты «Сочи» сумели впервые забить с игры в нынешнем сезоне.

На 43-й минуте матча «Урал» — «Сочи» форвард гостей Антон Заболотный забил гол, который стал для команды первым забитым мячом с игры в сезоне-2019/20. Для того чтобы забить первый мяч с игры, коллективу Александра Точилина понадобилось 583 минуты.

В шестом туре футболисты «Сочи» забили первый гол в текущем сезоне. В матче с «Оренбургом» (1:1) с пенальти отличился Дмитрий Полоз.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с защитником «Порту» Осорио.