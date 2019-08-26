Эксперт оценил нападающих в московском «Динамо»

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Бывший полузащитник московского «Динамо», тренер Алексей Петрушин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил нападающих в команде.
Эксперт оценил нападающих в московском «Динамо»
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«Главная проблема «Динамо» — атака, нет забивного нападающего», — заявил он.

По его словам, появился Максимилиан Филипп, забил два гола, но, видимо, пока ещё не готов.

«Хорош Н'Жье Клинтон — техничный, скоростной. Но мне показалось, у него проблема с завершением, то есть не забивной. Дай бог, если ошибаюсь», — отметил эксперт.

Как отметил Петрушин, нельзя научить забивать — либо это есть, либо нет, а можно только развить этот талант, довести до автоматизма.

Ранее футбольный эксперт, бывший игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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