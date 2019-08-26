«Одноклассники» будут транслировать чемпионаты Испании и Италии по футболу

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Социальная сеть «Одноклассники» будет транслировать матчи чемпионатов Испании и Италии по футболу в сезоне-2019/20.
«Одноклассники» будут транслировать чемпионаты Испании и Италии по футболу
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба организации, социальная сеть «Одноклассники» будет транслировать матчи итальянской Серии А и испанской Примеры в сезоне-2019/20.

Отмечается, что показы предыдущего сезона собрали в «Одноклассниках» более 180 млн просмотров от 19 млн уникальных пользователей, а самым популярным матчем стало эль-класико между «Реалом» и «Барселоной» 2 марта в Мадриде: трансляция собрала более 2 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что в «Одноклассниках» стало возможным добавление друзей по фотографии.

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