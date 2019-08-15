В «Одноклассниках» стало возможным добавление друзей по фотографии

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Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый способ добавления друзей — по фотографии. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В «Одноклассниках» стало возможным добавление друзей по фотографии
  • РИА Новости

Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Дружба по фото», нужно включить камеру, сделать снимок и в один клик отправить запрос на добавление в друзья. При этом в «Одноклассниках» отметили, что посторонние лица при попытке создать дружбу по фотографии не смогут получить информацию о пользователе или загрузить ранее сделанную с ним фотографию.

Отмечается, что «Одноклассники» стали первой соцсетью, предложившей такой способ добавления друзей.

Ранее в «Одноклассники» появился собственный рекламный кабинет.

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