В «Одноклассниках» стало возможным добавление друзей по фотографии

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый способ добавления друзей — по фотографии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Дружба по фото», нужно включить камеру, сделать снимок и в один клик отправить запрос на добавление в друзья. При этом в «Одноклассниках» отметили, что посторонние лица при попытке создать дружбу по фотографии не смогут получить информацию о пользователе или загрузить ранее сделанную с ним фотографию.

Отмечается, что «Одноклассники» стали первой соцсетью, предложившей такой способ добавления друзей.

Ранее в «Одноклассники» появился собственный рекламный кабинет.