Баскетболист Джеймс оценил жест Гризманна после гола «Бетису»
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Забив второй мяч в ворота «Бетиса», форвард «Барселоны» Антуан Гризманн подбежал к болельщикам своей команды, которые осыпали его конфетти. Француз подбросил конфетти в воздух, скопировав предматчевый ритуал баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Я вижу тебя, брат», — написал Джеймс в Twitter, приложив своё фото к снимку Гризманна. Французский футболист является поклонником НБА.
Ранее сообщалось, что дебютные голы Гризманна помогли «Барселоне» обыграть «Бетис» в матче Примеры.