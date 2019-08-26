Баскетболист Джеймс оценил жест Гризманна после гола «Бетису»

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс оценил жест футболиста «Барселоны» Антуана Гризманна, который отпраздновал второй гол в ворота «Бетиса» (5:2) в матче второго тура Примеры в стиле предматчевого ритуала американца.
Баскетболист Джеймс оценил жест Гризманна после гола «Бетису»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Забив второй мяч в ворота «Бетиса», форвард «Барселоны» Антуан Гризманн подбежал к болельщикам своей команды, которые осыпали его конфетти. Француз подбросил конфетти в воздух, скопировав предматчевый ритуал баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я вижу тебя, брат», — написал Джеймс в Twitter, приложив своё фото к снимку Гризманна. Французский футболист является поклонником НБА.

Ранее сообщалось, что дебютные голы Гризманна помогли «Барселоне» обыграть «Бетис» в матче Примеры.

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