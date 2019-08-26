Дебютные голы Гризманна помогли «Барселоне» обыграть «Бетис» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» обыграла «Бетис» в матче второго тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.

В составе «Барселоны» дубль оформил Антуан Гризманн, для которого эти голы — первые в составе каталонской команды. Ещё по одному мячу забили Карлес Сайоль, Жорди Альба и Артуро Видаль.

«Бетис» ответил голами Набиля Фекира и Лоренсо Морона.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной», а «Бетис» на своём поле примет «Леганес».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Леганес» во втором туре Примеры.