Семак прокомментировал последние результаты «Зенита»

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает два матча без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) началом спада у команды.
Семак прокомментировал последние результаты «Зенита»
  • РИА Новости

«Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать об определённых вещах, потому что матч с «Уфой» действительно стал не первым, в котором мы не победили. Относительно конкретного вопроса о спаде — я всё рассматриваю сквозь призму игры, а не итогового результата», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Главный тренер «Зенита» добавил, что не видит проблем с физическим состоянием футболистов.

Ранее экс-тренер «Рубина» Билялетдинов поделился мнением о первом поражении «Зенита» в сезоне, проблемах в атаке и роли Семака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить