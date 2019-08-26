Жена Икарди заявила, что футболист отказался от выгодных предложений ради «Интера»

Ванда Нара, жена и агент нападающего итальянского «Интера» Мауро Икарди, заявила, что её супруг намерен остаться в команде из Милана.

«Это правда, что он отклонил все предложения ради того, чтобы остаться в «Интере». О его выборе было известно ещё в начале лета. На мой взгляд, в итоге он останется в «Интере». Это его решение, пусть будет хоть тысяча предложений. Были предложения, которые не отклонил бы никто в мире, но он сказал «нет» ради «Интера», — приводит слова Нары Football Italia.

26-летний аргентинец выступает за «Интер» с 2013 года. В его активе 124 гола и 28 голевых передач в 219 матчах за нерадзурри.

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