Карасёв заявил, что сборная России постарается «пошуметь» на ЧМ-2019 по баскетболу

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Форвард сборной России по баскетболу Сергей Карасёв поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Карасёв заявил, что сборная России постарается «пошуметь» на ЧМ-2019 по баскетболу
  • РИА Новости

«После Евробаскета-2013 у меня постоянно не получалось приехать в сборную на крупные турниры. Поэтому хочу проявить себя», — приводят слова Карасёва «Известия».

Он отметил, что очень хотел бы повторить достижение своего отца Василия Карасёва, включённого в символическую команду ЧМ-1998.

«Буду прикладывать все усилия ради этого. В целом всей командой мы постараемся «пошуметь» на чемпионате мира, сделать что-то значимое, чтобы у наших болельщиков остались хорошие воспоминания от турнира», — добавил 25-летний спортсмен.

Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября. Соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

Ранее был объявлен окончательный состав сборной США на Кубок мира по баскетболу.

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